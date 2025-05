Santander financia grupo ligado a desmatamento no Brasil

"As políticas vagas do Santander deixam a porta aberta para o desmatamento e as violações dos direitos humanos ligadas ao agronegócio sul-americano. Para demonstrar um compromisso real com o fim do desmatamento, o Santander deveria começar exigindo explicitamente que os clientes e seus fornecedores não contribuam para a conversão ou degradação de ecossistemas naturais", diz Ola Janus, coordenadora da campanha Banks and Nature da ONG BankTrack, que atua para pressionar bancos a cumprirem seus compromissos.

Em 2024, o banco emprestou mais de 600 milhões de dólares (R$ 3,4 bilhões) a empresas diretamente envolvidas em produção de carne bovina, óleo de palma, soja e outras atividades agrícolas que impulsionam a maior parte do desmatamento em florestas tropicais, de acordo com dados da Forest and Finance. Nos últimos anos, a Global Witness demonstrou os vínculos financeiros do Santander com as principais empresas ligadas ao desmatamento, incluindo JBS, Minerva e Cargill.

Mesmo com esse histórico, o Cresud manifestou o desejo de acessar o mercado de crédito de carbono para receber pagamentos pelas florestas remanescentes em suas propriedades.

Outro lado

Questionado pela Global Witness se o financiamento do Cresud constituía uma violação de suas próprias políticas, o Santander afirmou que sua "prática consistente é não comentar sobre informações relacionadas a clientes ou transações específicas".

Um porta-voz do Santander também descreveu as alegações da Global Witness como "contendo imprecisões potenciais", sem apresentar evidências.