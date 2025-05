A resistência dos ciganos na Alemanha nazista e hoje

Mas cerca de 4.300 prisioneiros restantes – crianças, mães, idosos e doentes – foram colocados em caminhões na noite de 2 para 3 de agosto de 1944. Elas resistiam com todas as suas forças, observa um prisioneiro polonês. "As mulheres são as lutadoras mais aguerridas – são mais jovens e mais fortes – e defendem seus filhos", afirma.

A SS arrastou brutalmente as crianças pelas pernas e chutou os idosos. Todos eles foram assassinados nas câmaras de gás. Naquela mesma noite, de acordo com o observador, uma fumaça preta pairava sobre o campo.

A resistência dos ciganos sinti e roma em Auschwitz não foi pesquisada em grande escala, segundo a historiadora Karola Fings, da Universidade de Heidelberg. Durante muito tempo, ninguém se interessou pelo assunto. Ela é editora da Enciclopédia do Genocídio Nazista dos Sinti e Roma na Europa. O objetivo é tornar o conhecimento existente disponível online e estimular novas pesquisas.

Os pesados relatos dos sobreviventes e de um prisioneiro polonês não podem ser claramente datados, segundo Fings. No entanto, eles mostram a luta pela sobrevivência e a busca conjunta por estratégias. "Como podemos sair daqui vivos, como podemos proteger nossos entes queridos?", eram as questões mais importantes. Em vista do horror em Birkenau, é admirável como as pessoas tenham tentado sobreviver juntas e em solidariedade.

Cartas para Hitler

As famílias dos ciganos em Auschwitz não eram divididas em blocos para homens e mulheres, como os outros prisioneiros. Isso também tem a ver com sua resistência anterior à perseguição, de acordo com Fings. "Quando as famílias sinti e roma são separadas, há uma resistência feroz."