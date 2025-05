Polícia interfere e ato pró-palestinos em Berlim tem com dezenas de feridos

De acordo com a polícia, um policial foi arrastado para o meio da multidão, jogado ao chão e pisoteado. O homem de 36 anos teria sofrido ferimentos graves na parte superior do corpo, incluindo um braço fraturado, e permanece no hospital.

De acordo com a polícia, 11 policiais ficaram feridos, além de um número não especificado de manifestantes. Os civis feridos foram atendidos no local pelo Corpo de Bombeiros de Berlim.

Políticos de Berlim condenam brutalidade

"O ataque a um policial na manifestação em Kreuzberg nada mais é do que um ato de violência covarde e brutal", disse o prefeito de Berlim, Kai Wegner, do partido conservador União Democrata Cristão (CDU). "Ataques contra policiais são ataques à lei e à ordem e, portanto, contra todos nós."

A secretária do Interior de Berlim, Iris Spranger, do Partido Social-Democrata (SPD), prometeu medidas duras contra os presos. "A manifestação em Berlim escalou de forma horrível", disse ela. "Essa violência brutal contra policiais não tem nada a ver com protesto político."

A Sociedade Israel-Alemanha (DIG) destacou uma "forte radicalização" e um "consequente aumento da violência" e pediu que as autorizações para esse tipo de manifestação fosse reconsiderada.