Berlim e Londres querem produzir mísseis de longo alcance - Cooperação entre Alemanha e Reino Unido quer desenvolver armas de precisão de grande alcance. Meta do pacto é incrementar proteção da Europa contra ataques externos.O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, estabeleceu a ambiciosa meta de tornar as Forças Armadas da Alemanha Bundeswehr "as mais fortes da Europa", logo em suaprimeira declaração de governo no Bundestag, o Parlamento alemão. "Devemos poder nos defender para que não tenhamos que nos defender", enfatizou o novo chefe de governo com relação à ameaça representada pela Rússia, ressaltando que isso deve ocorrer em estreita coordenação com os parceiros europeus.

A Alemanha já vem investindo nessas parceiras e uma delas foi firmada com o Reino Unido. A cooperação militar foi selada no segundo semestre do ano passado com um acordo que ambos os países celebraram como "histórico": o chamado Trinity House Agreement.

Esse acordo recebeu o nome do local em Londres onde o pacto foi assinado pelo então ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, e seu colega britânico, John Healey. Nunca antes houve um acordo desse tipo entre os dois países. Healey viajou para Berlim nesta quinta-feira (15/05) para concretizar os planos conjuntos.