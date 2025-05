Brasil teve em 2023 menor número de nascimentos desde 1976

Por outro lado, Oliveira pondera que no século passado a subnotificação era maior, ou seja, havia mais nascidos do que os registros civis indicam. "Em vários lugares, existem nascimentos e óbitos que não eram registrados", afirma, enfatizando que, atualmente, os dados estão muito próximos da realidade.

A também pesquisadora do IBGE Cintia Simões Agostinho acrescenta que a queda de nascimentos não é um fenômeno apenas brasileiro. "Em países desenvolvidos, países em desenvolvimento, é um fenômeno bastante conhecido", pontua.

Os nascimentos recuaram em quase todas as regiões do país, com exceção do Centro-Oeste, onde houve alta de 1,1% em 2023, puxada pelos estados de Tocantins (3,4%), Goiás (2,8%) e Roraima (1,9%).

Mães com idade mais avançada

O levantamento mostra que as mães brasileiras estão decidindo ter filhos com idade mais avançada. Em 2003, 20,9% dos nascidos foram gerados por mulheres de até 19 anos, percentual que caiu para 11,8% em 2023.

Já para mulheres partir de 30 anos, as proporções passaram de 23,9% para 39% no período. Especificamente entre mães com 40 anos ou mais, a marca dobrou, indo de 2,1% para 4,3%. Em 2023 foram 109 mil nascidos cujas mães estavam nessa faixa etária.