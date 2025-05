Estudo de DNA mapeia origens dos indígenas nas Américas

Nos últimos 10 mil anos, todas as quatro linhagens nativas sul-americanas sofreram declínios populacionais que variaram de 38% a 80%. Amazônicos e especialmente patagônios viram uma diminuição drástica no tamanho da população no período, com declínios de 66,59%.

"Embora os grupos indígenas tenham conseguido manter suas populações por mais de 13 milênios com interação mínima com outros grupos, sua sobrevivência enfrentou um desafio crítico com a chegada dos primeiros colonizadores no século 17”, completa o estudo.

A pesquisadora citou um "caso urgente" envolvendo o povo kawesqar, da Patagônia, cuja população e patrimônio cultural de 6 mil anos correm risco de desaparecer: "Este registro genético é uma das últimas chances de preservar seu legado".

Kim disse que o estudo revelou mais de 70 variações genéticas que podem aumentar a vulnerabilidade das pessoas a doenças infecciosas emergentes: "Muitas dessas populações já são pequenas. É fundamental fornecer cuidados de saúde personalizados e esforços de prevenção de doenças para apoiar seu bem-estar."

Autor: Fred Schwaller