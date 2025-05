Negociação entre Rússia e Ucrânia termina sem avanço - Primeira conversa entre representantes dos dois países desde março de 2022 durou menos de duas horas. Encontro ocorreu sem presença de Putin e Zelenski.Representantes da Rússia e da Ucrânia finalizaram nesta quinta-feira (15/05) a primeira conversa oficial entre os dois países desde março de 2022, em uma reunião em Istambul, na Turquia, sem nenhum avanço sobre o fim da guerra.

O encontro durou menos de duas horas e não contou com a presença do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, nem do presidente russo, Vladimir Putin.

À agência de notícias AP, um representante do governo ucraniano acusou Moscou de fazer "exigências inaceitáveis" para provocar o fracasso das negociações.