Presença de Israel divide Eurovisão um ano após protestos - Cantora israelense disputa a final da competição de música pop em meio a manifestações pró-palestinos. Organizadores são criticados por manter país no evento apesar de ofensiva militar em Gaza.A fase decisiva da competição de música pop Festival Eurovisão da Canção ( Eurovision Song Contest, ESC) acirrou, pelo segundo ano seguido, protestos contra a participação de Israel no evento. Nesta quinta-feira (15/05), a cantora israelense Yuval Raphael, de 24 anos, recebeu votos suficientes do público e vai disputar a final do concurso, que acontece no próximo sábado, com a canção New Day Will Rise.

Sobrevivente do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, a cantora é cotada por casas de apostas como favorita para vencer a disputa, que tem enorme apelo no continente europeu. No passado, a competição já alavancou nomes como Céline Dion, ABBA e, mais recentemente, a banda italiana Maneskin.

Na edição de 2024, atingiu 160 milhões de telespectadores e foi distribuída para quase 40 países. Por ser membro da União Europeia de Radiodifusão (EBU), Israel compete no Eurovisão há mais de 50 anos e venceu quatro vezes.