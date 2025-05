Qual é o risco da gripe aviária para a saúde humana - Contaminação é restrita a pessoas que tiveram contato com aves infectadas, vivas ou mortas, e não ocorre por meio do consumo de frango ou ovos. Mas possíveis mutações preocupam OMS.O governo brasileiro confirmou nesta quinta-feira (15/05) a detecção do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial.

O caso ocorreu no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, e medidas de contenção e erradicação do foco já foram iniciadas, afirmou o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em uma nota.

O governo está comunicando a detecção à Organização Mundial de Saúde Animal e aos parceiros comerciais do Brasil, que é o maior exportador de frango do mundo.