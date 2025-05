Quem ganha e quem perde com a alta histórica do preço do café? - Eventos climáticos extremos, como falta de chuva no Brasil e Vietnã, além de novas exigências de sustentabilidade, pressionam cadeia produtora e elevam preços - mas há quem lucre com essa dinâmica.Por trás da xícara de café fumegante que chega à mesa, há uma cadeia complexa desde a lavoura até o supermercado ou a cafeteria. São muitos os fatores, portanto, que contribuem para a escalada dos preços do produto que ocorre no mundo desde 2021. No Brasil, a inflação do café moído foi de 80% nos últimos 12 meses, a maior alta em 30 anos.

A causa mais evidente tem a ver com a crise climática e fenômenos como secas prolongadas, inundações, tempestades e furacões que prejudicam colheitas. Além da menor oferta, há custos operacionais e de transporte mais altos, incertezas do mercado e o aumento da demanda.

O Brasil é o maior produtor, responsável por 35% da oferta global, seguido pelo Vietnã (15%). Juntos, eles produzem metade do café consumido no mundo. Ao lado de Indonésia, Colômbia e de alguns países da África e da América Central, eles determinam a disponibilidade do grão, explica à DW Jorge Mario Martínez, diretor do escritório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) no México. Outros produtores latino-americanos relevantes são Honduras, Peru, Guatemala e México.