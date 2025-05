Sem cessar-fogo, Ucrânia e Rússia acertam troca de prisioneiros

Kiev e Moscou, no entanto, concordaram em trocar 1.000 prisioneiros de guerra, segundo afirmaram os chefes de ambas as delegações, o que seria a maior troca desse tipo desde o inicio do conflito.

Ucranianos insatisfeitos

A posição de Moscou foi fortemente criticada pelos ucranianos. O porta-voz do Ministério do Exterior da Ucrânia, Georgi Tykhy, disse após as conversas em Istambul que "se você quer ter negociações sérias, precisa silenciar as armas."

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse que discutiu as negociações os líderes dos Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Polônia. Durante uma reunião com lideranças europeias na Albânia, ele pediu "sanções severas" contra Moscou caso o Kremlin rejeite "um cessar-fogo total e incondicional e o fim dos assassinatos".

O Ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov, o líder da delegação de seu país na Turquia, disse que os dois lados discutiram, além do cessar-fogo, uma futura reunião entre líderes dos dois países.

"Entendemos que, se quisermos progredir, precisamos ter esta reunião de líderes", disse Tykhy, que avalia a troca de prisioneiros como um "ótimo resultado". O porta-voz, porém, disse que a Rússia apresentou uma série de "demandas inaceitáveis", sem especificar quais seriam essa exigências.