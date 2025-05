Surto de gripe aviária pode impactar a economia brasileira? - Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, responsável por 35% do comércio mundial. A China, um dos principais compradores, interrompeu a importação do item por 60 dias.A confirmação do primeiro surto de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil já leva países a interromperem a compra de carne de frango brasileira, pressionando o mercado bilionário de exportação do produto.

Em entrevista à TV Globo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a China interrompeu a compra de carne de frango e derivados produzidos em qualquer região brasileira por ao menos 60 dias.

Há receio que a doença possa comprometer a produção nacional. Mesmo um único foco em uma instalação comercial pode influenciar o abastecimento, já que grandes granjas chegam a abrigar milhões de aves.