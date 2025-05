"Única maneira de deter Putin é armar a Ucrânia", diz ex-ministro russo - Para Andrei Kozyrev, que foi ministro do Exterior da Rússia entre 1990 e 1996, Putin já se acostumou com as ameaças do Ocidente, que, segundo ele, deveria fazer mais por Kiev assim como fazem os aliados de Moscou.Os países europeus possuem poder de fogo para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia e forçar Moscou a recuar suas tropas estacionadas em território ucraniano, diz o ex-ministro do Exterior da Rússia Andrei Kozyrev em entrevista à DW.

Segundo o ex-chanceler, porém, o presidente russo, Vladimir Putin, "já se acostumou" com as ameaças europeias, que não estariam se consolidando em uma atuação mais incisiva no conflito.

"O que vejo até agora é o seguinte: nem [Donald] Trump, nem ninguém no Ocidente, entre os aliados ocidentais, está disposto a fazer pela Ucrânia o que os 'aliados orientais' da Rússia fazem por ela", afirmou.