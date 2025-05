As curiosas cores do "Mágico de Oz"

Ao longo do caminho, ela faz amizade com o Espantalho, que deseja um cérebro; o Homem de Lata, que anseia por um coração; e o Leão Covarde, que busca coragem. Juntos, enfrentam provações, enganam uma bruxa malvada e descobrem que as qualidades que cada um buscava estavam dentro deles mesmos.

Os sapatinhos mágicos de Dorothy – que ela adquire depois que sua casa, arrastada por um tornado, cai sobre a Bruxa Malvada do Leste e a mata – são a chave final para seu retorno ao lar.

A Britannica, que o descreve como "um conto de fadas moderno com um cenário nitidamente americano", também afirma que alguns consideram a corajosa Dorothy como uma das primeiras heroínas feministas da literatura infantil.

Seja no cinema, no palco ou na música, as diversas adaptações da Terra de Oz fizeram com que ela se tornasse um ícone da cultura pop. Mas os visuais mais frequentemente associados a ele resultam principalmente da adaptação cinematográfica de 1939 da MGM, estrelada por Judy Garland, então com 16 anos, cuja interpretação melancólica de Somewhere Over the Rainbow foi eleita "a melhor música do século 20" em uma pesquisa conjunta de 2001 do Fundo Nacional para as Artes dos EUA e da Associação Americana da Indústria de Gravação.

No 125º aniversário do livro, aqui estão algumas histórias curiosas sobre as cores que deram vida a O Mágico de Oz.

Sapatinhos que mudam de cor