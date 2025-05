Ataque russo na Ucrânia atinge ônibus e mata passageiros - Ao menos nove morrem em ataque de drones no nordeste ucraniano, horas após Moscou e Kiev realizarem primeiras conversas diretas em anos. Não houve acordo sobre cessar-fogo, mas foi acertada troca de prisioneiros.Pelo menos nove pessoas morreram em decorrência de um ataque com drones lançado pela Rússia contra um ônibus com destino a Sumy, no nordeste da Ucrânia, segundo informou neste sábado (17/05) o prefeito em exercício da cidade, Artem Kobzar.

"Infelizmente, o número de mortos subiu para nove", escreveu o prefeito de Sumy em sua conta no Telegram.

De acordo com Kobzar, um drone inimigo atingiu um ônibus perto de Bilopillia, ferindo também sete pessoas, quatro delas em estado grave. O veículo estava levando civis que saíam da linha de frente da guerra, e se encontrava em uma área a cerca de 10 quilômetros da fronteira com a Rússia.