Eleições na Polônia opõem liberal pró-UE e nacionalista pró-Trump

Nenhum deles obterá mais de 50%, de acordo com essas pesquisas, em uma eleição com 13 candidatos, o que indica que provavelmente se enfrentarão em um segundo turno em 1º de junho.

Implicações

A eleição de domingo será, em qualquer caso, um confronto entre o governo liberal e pró-europeu de Tusk e a oposição nacionalista do Partido Lei e Justiça (PiS). O liberal Tusk assumiu o cargo de primeiro-ministro em dezembro de 2023, após as eleições legislativas, que resultaram numa derrota para o PiS, após oito anos de hegemonia.

Agora, na disputa presidencial, o resultado não só determinará quem ocupará a presidência do quinto país mais populoso da União Europeia (UE) até 2030, mas também definirá a capacidade de Tusk de implementar sua agenda e o posicionamento internacional da Polônia, que recuperou sua influência na Europa desde que o político liberal retornou ao poder em 2023.

O resultado das eleições redefinirá a posição internacional de Varsóvia, já que um presidente alinhado com Tusk provavelmente fortaleceria alianças com Berlim e Paris e acentuaria o declínio do Grupo de Visegrado, liderado pela Hungria, favorecendo laços com os países bálticos.

Por outro lado, uma vitória de Nawrocki, que é apoiado pelo PiS, poderia priorizar as relações com os Estados Unidos, mantendo laços com a ala de Donald Trump, mas poderia novamente tensionar as relações com a UE. Nawrocki também se declara admirador do presidente americano, com quem se reuniu na Casa Branca duas semanas antes das eleições, o que rendeu acusações de interferência.