Israel inicia nova ofensiva na Faixa de Gaza - Militares israelenses disseram ter lançado "ataques extensos", depois que equipes de resgate relataram a morte de 100 pessoas no dia anterior no território palestino sitiado.Os militares israelenses disseram neste sábado (17/05) ter lançado "ataques extensos" como parte de uma nova ofensiva na Faixa de Gaza, depois que equipes de resgate relataram a morte de 100 pessoas em ofensivas no território palestino sitiado.

Só na última madrugada, Força Aérea de Israel matou pelo menos 58 palestinos em novos ataques a Gaza, informaram as autoridades de saúde locais neste sábado.

Desde a quinta-feira, mais de 300 habitantes de Gaza foram mortos em ataques israelenses, de acordo com autoridades de saúde locais.