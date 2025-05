Migração irregular cai significativamente na Alemanha em 2025

Ministério do Interior diz que os controles de fronteira estão "funcionando"

Na quinta-feira (15/05), Dobrindt, do partido conservador União Democrata Cristã (CDU), o mesmo do novo chanceler federal Friedrich Merz, visitou um posto de controle na cidade de Kiefersfelden, junto à fronteira com a Aústria, ao lado do governador da Baviera, o conservador Markus Söder.

Falando a repórteres, os dois disseram que cerca de 729 tentativas de entrar ilegalmente na Alemanha haviam sido frustradas nos últimos sete dias, com Dobrindt afirmando: "Os novos controles de fronteira estão funcionando".

Falando ao Parlamento para apresentar os planos de seu ministério aos legisladores na sexta-feira, Dobrindt disse que "as capacidades de integração de um país têm seus limites quando se trata de migração ilegal". "Os cidadãos esperam uma mudança política de nossa parte e essa mudança já começou nas fronteiras da Alemanha."

Dirigindo-se aos parceiros de coalizão da CDU, os social-democratas de centro-esquerda (SPD), ele disse: "Sei que esse é um salto maior para vocês do que para nós. Mas vamos concluir essa tarefa juntos".

Ele argumentou que a Alemanha continua sendo um "país tolerante" que está "aberto à migração legal em nosso mercado de trabalho e em nossa sociedade".