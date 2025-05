Portugal vai às urnas com centro-direita como favorita - Pesquisas indicam que aliança do premiê Luís Montenegro, alvo de denúncia de corrupção que resultou no fim antecipado do seu governo, pode obter resultado melhor do que há um ano, mas de novo sem maioria.Os portugueses irão às urnas neste domingo (18/05) para eleger um novo Parlamento pela terceira vez em três anos, com as pesquisas favorecendo a centro-direita do atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, mas sem clara maioria parlamentar para nenhum partido.

Segundo dados de uma compilação de sondagens do jornal Público, a coligação Aliança Democrática (AD), de Montenegro, alcançaria 31,3% das intenções de voto, contra 26,7% do Partido Socialista (PS), liderado pelo economista Pedro Nuno Santos.

O partido da ultradireita Chega, fundado em 2019 pelo ex-comentarista de futebol André Ventura, obteria 18,1% dos votos, um resultado semelhante ao da eleição anterior, no ano passado.