Trump e Netanyahu estão se afastando?

Trump e Netanyahu se desentenderam?

Durante sua viagem ao Oriente Médio nesta semana, Trump concluiu um acordo de venda de armas de US$ 142 bilhões (€ 127 bilhões) com a Arábia Saudita, assim como um acordo de investimento de US$ 600 bilhões para aumentar o potencial tecnológico do estado do Golfo, o que pode ser visto como uma ameaça às proezas tecnológicas e militares de Israel.

Em abril, Netanyahu foi convidado para uma reunião urgente em Washington. Netanyahu esperava convencer Trump a remover as tarifas dos EUA sobre importações israelenses - mas não conseguiu. Em vez disso, Trump pareceu pegar Netanyahu de surpresa quando anunciou conversas diretas entre os EUA e o Irã sobre o programa nuclear iraniano.

Isso contrastou bastante com o primeiro encontro dos dois líderes em fevereiro nos EUA, quando Trump falou com Netanyahu sobre sua visão de uma "Riviera de Gaza" e o deslocamento forçado da população palestina do enclave.

Outra decisão que causou alvoroço em Israel foi o anúncio de Trump, em 6 de maio, de que os EUA haviam acertado uma trégua com os rebeldes houthis, apenas dois dias depois que o grupo baseado no Iêmen lançou um míssil no principal aeroporto internacional de Israel, em Tel Aviv. Os houthis prometeram continuar lançando mísseis contra Israel enquanto a guerra em Gaza continuar. Aparentemente, a trégua acertada com os americanos não inclui Israel.

Por fim, em outra ação que contrariou a posição do governo Netanyahu, Trump anunciou durante sua viagem que estava ordenando o fim das sanções econômicas impostas à Síria. Para espanto dos israelenses, ele também se encontrou com o novo líder sírio, Ahmed al-Sharaa. Segundo a imprensa israelense, Netanyahu vinha tentando persuadir os americanos a não acabar com as sanções.