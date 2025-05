Centro-direita vence eleição parlamentar em Portugal - Coligação do premiê Luís Montenegro fica em 1° lugar no Parlamento, mas sem assegurar maioria. Ultradireitistas do Chega crescem e quase superam socialistas na disputa pelo 2° lugar.A Aliança Democrática (AD), do primeiro-ministro Luís Montenegro, venceu as eleições legislativas deste domingo (18/05) em Portugal. Com 99% das urnas apuradas, a coligação de centro-direita conquistou cerca de 32% dos votos, o que deve garantir a permanência do atual chefe de governo no cargo.

Essa foi a terceira eleição realizada nos últimos três anos em Portugal para eleger os 230 deputados da Assembleia da República, o Parlamento do país.

Segundo a contagem, a AD vai garantir 81 assentos no Parlamento. No entanto, a quantidade está abaixo da marca de 116 para garantir uma maioria, o que deve levar à costura de alianças. Em comparação com o último pleito, em 2024, a AD permaneceu com praticamente a mesma quantidade de deputados.