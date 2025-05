Cinco mil formigas colocam contrabando de animais em foco - Dois casos no Quênia revelam a ameaça crescente que o comércio ilegal de animais selvagens representa para ecossistemas, economias nacionais e saúde humana.Quatro homens foram condenados no Quênia por tráfico de animais: admitindo a posse dos bichos, porém negando intenção de contrabandeá-los. Dois belgas, um vietnamita e um queniano foram multados no equivalente a 6.150 euros (R$ 38.750). Surpreendente, talvez, é a espécie apreendida em sua bagagem, no Aeroporto Jomo Kenyatta, de Nairóbi: mais de 5 mil formigas.

Apesar de terem sido julgados em conjunto, trata-se de dois casos distintos. Os belgas, de 18 anos de idade, levavam em sua bagagem 2.244 tubinhos com os insetos; enquanto os outros dois réus haviam acondicionado seu contrabando em seringas forradas de algodão. A polícia calculou em mais de 6.800 euros o valor da mercadoria.

Essa estimativa é bastante cautelosa, já que entre as formigas encontravam-se exemplares da espécie colhedora Messor cephalotes (ou giant African harvester ant), da qual uma única rainha vale no mínimo 87 euros. Não é raro aficionados pagarem bem mais do que isso, portanto valor do butim pode ter chegado a centenas de milhares de euros.