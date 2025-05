Eleição na Romênia decide entre trumpista e candidato pró-UE - Segundo turno da votação presidencial tem disputa apertada de ultradireitista contra político centrista. Pleito pode redefinir rumo do país, um membro da Otan que faz fronteira com a Ucrânia.Os romenos vão às urnas neste domingo (18/05) em uma tensa reedição da eleição presidencial, uma disputa apertada entre um fã do presidente dos EUA, Donald Trump, e um político pró-EU. A votação pode remodelar a direção do país, um membro da Otan que faz fronteira com a Ucrânia.

Se o nacionalista George Simion vencer a nova eleição – realizada depois que a votação do ano passado foi anulada devido a alegações de interferência eleitoral russa – ele se tornará o primeiro presidente de ultradireita do país.

Isso colocaria a Romênia em um grupo cada vez maior de países da União Europeia com líderes nacionalistas que criticam Bruxelas e desejam cortar a ajuda militar à Ucrânia.