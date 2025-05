Em missa inaugural, Leão 14 condena capitalismo e guerras

A missa marcou o início oficial do papado de Leão 14, de 69 anos. Antes da cerimônia, ele percorreu a Praça de São Pedro pela primeira vez em um papamóvel para saudar as dezenas de milhares de fiéis que se reuniram para participar do culto.

Diante de mais de 150 delegações de países do mundo todo e de outras religiões, além de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, Leão 14 propôs que a Igreja estendesse a mão a um mundo marcado por conflitos e violência.

"Em nosso tempo, ainda vemos muita discórdia, muitas feridas causadas pelo ódio, pela violência, pelos preconceitos, pelo medo do diferente e por um paradigma econômico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres", lamentou.

"Queremos ser, dentro desta massa, um pequeno fermento de unidade, comunhão e fraternidade. Queremos dizer ao mundo, com humildade e alegria: Olhem para Cristo! Aproximem-se dele! Acolham a sua Palavra que ilumina e consola", acrescentou.

O sucessor do papa Francisco, eleito em 8 de maio, inaugurou seu ministério petrino com essa missa, durante a qual recebeu o pálio e o Anel do Pescador, símbolos do poder papal.

Em sua homilia, o novo pontífice também pediu que a Igreja supere suas divisões e construa pontes com outras religiões e ramos do cristianismo, servindo como um refúgio de "comunhão e fraternidade".