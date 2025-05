Joe Biden é diagnosticado com câncer "agressivo"

Semanas depois, ele decidiu abandonar a corrida eleitoral, abrindo caminho para a vice Kamala Harris. No entanto, a substituta foi derrotada por Trump na eleição presidencial, em novembro.

Nos últimos dias, a saúde de Biden também voltou aos holofotes com o lançamento do livro Original Sin ('Pecado Original') dos jornalistas Jake Tapper e Alex Thompson, que apontou que assessores do democrata atuaram para esconder do público a extensão do declínio físico e mental do democrata durante seu governo.

Biden manteve inicialmente um perfil relativamente discreto desde que deixou a Casa Branca, mas lentamente começou a reaparecer no cenário público. Recentemente, ele compareceu ao velório do papa Francisco, no Vaticano. E no início do mês participou do programa The View, da rede ABC, no qual rebateu as sugestões de que sofreu declínio cognitivo em seu último ano no cargo. "Eles estão errados", disse Biden. "Não há nada que sustente isso."

jps (DW, Lusa, ots)