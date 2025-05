Leão 14 celebra missa inaugural de seu pontificado - Antes da cerimônia, sucessor do papa Francisco percorreu a Praça de São Pedro pela primeira vez em um papamóvel, saudando os fiéis.O papa Leão 14 percorreu a Praça de São Pedro neste domingo (18/05) pela primeira vez em um papamóvel para saudar as dezenas de milhares de fiéis que se reuniram para participar da missa inaugural de seu pontificado.

O sucessor do papa Francisco cumprimentou os fiéis que se posicionaram perto do veículo, que viajava a uma velocidade um pouco mais rápida do que o normal, já que o papa americano precisava chegar à basílica para iniciar o ritual da cerimônia.

As várias dezenas de fiéis presentes, carregando as bandeiras de seus países, comemoraram com entusiasmo a passagem de Leão 14, que não deixou de acenar com um sorriso.