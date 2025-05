Navio da Marinha do México bate na Ponte do Brooklyn, em NY - Dois tripulantes da embarcação de treinamento de cadetes morreram após o choque. Informações preliminares apontam para "problemas mecânicos".Dois tripulantes de um navio de treinamento da Marinha do México que se chocou na noite de sábado com a Ponte do Brooklyn, na cidade de Nova York, morreram em decorrência dos ferimentos, informou na manhã deste domingo (18/05) o prefeito Eric Adams.

"Esta noite, o barco Cuauhtémoc, da Marinha mexicana, perdeu a eletricidade e colidiu com a Ponte do Brooklyn. Neste momento, das 277 pessoas a bordo, há 19 feridas, duas das quais estão em estado grave, e outras duas infelizmente faleceram em decorrência dos ferimentos", disse Adams na rede social X.

A Marinha mexicana confirmou as duas mortes em um comunicado e se referiu a um "relatório oficial atualizado de 22 tripulantes feridos, dos quais 11 foram diagnosticados como em estado delicado e nove, estáveis", números que são maiores do que os relatados pela prefeitura da cidade de Nova York.