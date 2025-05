Pesquisas apontam vitória de centrista pró-UE em eleição presidencial na Romênia - Em eleição presidencial que era observada com atenção na União Europeia, boca de urna aponta que prefeito de Bucareste Nicusor Dan superou o ultradireitista George Simion, um eurocético pró-Trump.O centrista independente Nicusor Dan apareceu na noite deste domingo (18/05) na liderança de duas pesquisas boca de urna do segundo turno presidencial da Romênia, com 54,1% e 54,9%. Caso as porcentagens sejam confirmadas na contagem, o resultado deve ser visto com alívio entre outros países-membros da União Europeia (UE), já que Dan é um apoiador declarado do bloco.

Já o eurocético George Simion, líder do partido de ultradireita Aliança para a União dos Romenos (AUR), que havia ficado na liderança do primeiro turno no início de maio, apareceu nas pesquisas com entre 45,1% e 45,9%.

Após o fechamento das urnas no domingo, Dan, de 55 anos, disse à mídia que "as eleições não são sobre políticos", mas sobre comunidades e que na votação de domingo "uma comunidade de romenos venceu, uma comunidade que deseja uma mudança profunda na Romênia". "Quando a Romênia passar por momentos difíceis, vamos nos lembrar da força da sociedade romena", disse ele.