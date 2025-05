Polônia deve ter 2° turno entre liberal pró-UE e nacionalista pró-Trump

O liberal Tusk assumiu o cargo de primeiro-ministro em dezembro de 2023, após as eleições legislativas, que resultaram numa derrota para o PiS, após oito anos de hegemonia da legenda nacionalista e eurocética.

O resultado da eleição não deve apenas determinar quem ocupará a presidência do quinto país mais populoso da União Europeia (UE) até 2030, mas também definirá a capacidade de Tusk de implementar sua agenda e o posicionamento internacional da Polônia, que recuperou sua influência na Europa desde que o político liberal retornou ao poder em 2023.

Um presidente alinhado com Tusk provavelmente pode fortalecer alianças com Berlim e Paris e acentuar o declínio do Grupo de Visegrado, liderado pela Hungria, favorecendo ainda laços com os países bálticos.

Por outro lado, uma vitória de Nawrocki, que é apoiado pelo PiS, pode priorizar as relações com os Estados Unidos, mantendo laços com a ala de Donald Trump, mas poderia novamente tensionar as relações com a UE. Nawrocki também se declara admirador do presidente americano, com quem se reuniu na Casa Branca duas semanas antes das eleições, o que rendeu acusações de interferência.

Duda entregará o cargo a um sucessor que terá poder político significativo, incluindo o direito de vetar leis aprovadas pelo Parlamento.

Se Trzaskowski vencer a eleição, analistas apontam que Tusk terá liberdade para desenvolver seu programa. Caso contrário, continuarão as dificuldades para governar efetivamente e implementar as promessas de campanha.