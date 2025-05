Reino Unido e UE fazem primeira cúpula após Brexit

Como parte do acordo, o governo do Reino Unido poderá aceitar uma proposta da UE sobre mobilidade de jovens, bem como facilitar os controles de passaportes para que os turistas britânicos possam usar portões eletrônicos ao chegar a destinos europeus.

O acordo também tratará, entre outras coisas, de medidas sanitárias e fitossanitárias, segurança interna e migração.

Starmer defendeu no sábado que o programa de mobilidade juvenil recíproca com a UE não significaria um retorno à livre circulação, que o Reino Unido abandonou após o Brexit e é uma linha vermelha.

O programa permitiria que os jovens de ambos os lados estudassem, trabalhassem ou vivessem no território britânico e da UE, respectivamente, por um determinado período de tempo.

Otimismo após pactos com Índia e EUA

Starmer disse que espera concluir um acordo com a UE na segunda-feira, seguindo os acordos comerciais das últimas semanas com a Índia e os EUA, que permitem que as tarifas sobre uma ampla gama de produtos fabricados no Reino Unido sejam reduzidas ou eliminadas.