Rússia lança ataque de drones recorde contra Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou a oferta do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de se encontrarem cara a cara na Turquia, depois de o próprio líder russo ter proposto negociações diretas – embora não a nível presidencial – como alternativa a um cessar-fogo de 30 dias, exigido pela Ucrânia e pelos aliados ocidentais, incluindo os EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que planeja falar por telefone na segunda-feira com Putin.

Neste sábado, menos nove pessoas morreram em decorrência de um ataque com drones lançado pela Rússia contra um ônibus com destino a Sumy, no nordeste da Ucrânia.

md (Lusa, ots)