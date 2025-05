Após desertar por acidente, norte-coreanos não conseguem voltar

"A Coreia do Norte decidiu – e declarou – que não quer ter absolutamente nenhuma comunicação com o Sul, não importa o que aconteça", disse Andrei Lankov, professor de história e relações internacionais na Universidade Kookmin de Seul.

Sem previsão de retorno

O Norte está "obviamente demonstrando seu descontentamento" com Seul e com a administração do presidente Yoon Suk Yeol, agora destituído – um conservador que conduziu uma política mais dura em relação a Pyongyang, explicou Lankov.

"Por enquanto, esses homens parecem estar presos na Coreia do Sul até que as relações com o Norte melhorem, embora seja possível, é claro, que eles acabem mudando de ideia e decidam que não querem mais voltar", disse o professor. "Mesmo que eles ainda queiram voltar, parece provável que isso leve muito tempo."

Em outubro, a agência estatal de notícia da Coreia do Norte KCNA confirmou em um relatório que as mudanças na constituição do Norte, propostas no início do ano, entraram em vigor e que a Coreia do Sul agora é oficialmente designada como um "estado hostil".

Com a nova postura de Pyongyang em relação ao vizinho, estradas que cruzam a fronteira foram escavadas e bloqueadas com obstáculos antitanque, linhas ferroviárias foram removidas e a fronteira está "permanentemente" selada. Pyongyang não está mais interessada na reunificação e o Sul é seu "principal inimigo", informou a KCNA.