Brasil tem dois focos confirmados e seis casos suspeitos de gripe aviária

Já os focos confirmados também incluem o município de Montenegro, onde o vírus foi detectado pela primeira vez em uma granja comercial na última sexta-feira, e a vizinha Sapucaia do Sul, onde cisnes-de-pescoço-preto morreram em um zoológico.

Um caso é considerado suspeito quando as autoridades de saúde são alertadas de sintomas percebidos nas aves. Agentes sanitários, então, coletam amostras e as enviam para um laboratório. No caso de granjas comerciais, se o vírus for identificado em uma única ave, todo o plantel precisa ser sacrificado.

Surto em granja comercial pode gerar maior impacto

Um possível surto de influenza aviária de alta patogenicidade (Iaap), a gripe aviária, em uma instalação comercial é visto com maior receio, já que grandes granjas chegam a abrigar milhões de aves e a infecção pode afetar a distribuição e produção nacional.

Desde a confirmação do primeiro caso em Montenegro, por exemplo, nove parceiros comerciais suspenderam a compra de carne de frango e produtos derivados do Brasil: China, Argentina, União Europeia, México, Uruguai, Chile, Coreia do Sul e Canadá.

Apesar de o foco ainda se concentrar no Rio Grande do Sul, as restrições comerciais, no caso da China e do bloco europeu, abrangem todo o território nacional, por exigências previstas em acordos comerciais com o Brasil.