Forças de Israel ordenam evacuação da 2° maior cidade de Gaza

"Há uma grande luta acontecendo. Vamos controlar todas as partes de Gaza. Mas temos que fazer isso de uma forma que não seremos parados", disse Netanyahu em uma mensagem de vídeo.

Na gravação, o primeiro-ministro também afirmou que vai suspender o bloqueio à entrada de ajuda humanitária no território diante da pressão de aliados preocupados com "imagens de fome" no território palestino. A entrada de suprimentos, porém, será "mínima".

Segundo ele, senadores americanos que ele conhece há anos como apoiadores de Israel, "nossos melhores amigos no mundo", estavam dizendo a ele que as cenas de fome estavam drenando o apoio vital e levando Israel a se aproximar de uma "linha vermelha, um ponto em que poderíamos perder o controle".

"Portanto, para alcançar a vitória, precisamos de alguma forma resolver o problema", disse Netanyahu em uma mensagem aparentemente dirigida aos quadros de extrema direita de seu governo, que rejeitam a entrada de ajuda humanitária.

A mídia palestina disse que 50 caminhões transportando farinha, óleo de cozinha e legumes teriam permissão para entrar no pequeno território costeiro na segunda-feira, enquanto a mídia israelense disse que nove caminhões com alimentos para bebês deveriam entrar nas próximas horas.

A retomada de ajuda humanitária ao território devastado pela guerra acontece mais de dois meses após uma paralisação total da entrada de suprimentos básicos. Segundo Netanyahu, o bloqueio de bens — incluindo combustível, alimentos e remédios — tinha como objetivo aumentar a pressão sobre o grupo militante Hamas para a liberação de reféns.