Incêndios florestais extremos serão mais comuns na Europa - Com a mudança climática intensificando as secas e reduzindo as chuvas, cientistas preveem que o risco de incêndios florestais mais que dobrará até 2100.Numa única semana do outono europeu de 2024, incêndios devastaram mais de 100 mil hectares em Portugal – mais ou menos o equivalente à área da cidade do Rio de Janeiro. As nuvens de fumaça podiam ser vistas do espaço. Aquele foi um dos maiores incêndios florestais na Europa no ano passado, causando a morte de ao menos sete pessoas.

Incêndios dessa magnitude deverão ocorrer com mais frequência, afirmam cientistas da European Academies Science Advisory Council (Easac), uma associação de academias de ciências, num relatório publicado nesta segunda-feira (19/05). As causas são uma combinação de efeitos da mudança climática, urbanização, mudanças no uso da terra e disseminação de monoculturas.

"Muitas partes da Europa estão enfrentando um grande aumento nas secas plurianuais, levando a uma maior probabilidade de incêndios extremos", diz Thomas Elmqvist, diretor de meio ambiente da Easac. Segundo ele, algumas áreas no sul da Europa provavelmente sofrerão eventos severos a cada dois anos.