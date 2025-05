Investigação sobre Otan expõe opacidade de gastos militares - Suposto caso de corrupção em contratos da aliança militar indica falta de supervisão de gastos públicos com defesa, num momento em que União Europeia reúne esforços para se armar.Uma investigação de corrupção envolvendo funcionários e ex-funcionários da Agência de Apoio e Compras da Otan, a aliança militar ocidental, levou a cinco prisões até o momento, duas na Bélgica e três na Holanda, e acende um alerta sobre as brechas na fiscalização de gastos com defesa.

O Ministério Público da Bélgica relatou na quarta-feira (14/05) "possíveis irregularidades" em contratos concedidos para a compra de munição e drones por meio da Otan, e anunciou as primeiras detenções relacionadas ao caso.

A suspeita é de que funcionários ou ex-funcionários da agência da Otan em Luxemburgo teriam passado informações para fornecedores da área de defesa. "Há indícios de que o dinheiro obtido com essas práticas ilegais teria sido em parte lavado por meio da criação de empresas de consultoria", afirmou a Procuradoria belga, em comunicado.