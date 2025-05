O que muda com as novas regras para cursos EAD no ensino superior - Governo veta ensino remoto para alunos de medicina, direito e odontologia e cria nova modalidade semipresencial para demais cursos da saúde e licenciaturas.O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira (19/05) o decreto que define novas regras para a política nacional de Educação a Distância (EAD).

A medida endurece as regras para atividades online, exclui cursos dessa modalidade e cria o formato híbrido, ou semipresencial. As instituições de ensino superior terão dois anos de transição para adaptação gradual dos cursos.

A revisão do marco regulatório da educação a distância foi estabelecida após críticas do setor pelo aumento abrupto de cursos dessa modalidade no país, impulsionado pela pandemia da covid-19. Segundo o Ministério da Educação, as matrículas EAD cresceram 232% entre 2018 e 2023.