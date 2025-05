Por que Brasil não classifica facções criminosas como grupos terroristas?

Política externa dos EUA

Sob Trump, os EUA ampliam a pressão internacional pelo combate ao narcoterrorismo, mas os esforços precedem o segundo mandato do republicano. Em março do ano passado, ainda na gestão do ex-presidente Joe Biden, o departamento do Tesouro americano impôs sanções contra um integrante do PCC. Na época, o órgão alegou que a facção opera uma "rede extensa" na América Latina e tem expandido a atuação global.

Em fevereiro, já com Trump de volta à Casa Branca, o departamento de Estado designou oficialmente uma série de cartéis do narcotráfico como organizações terroristas globais que representam "significativo risco" à segurança nacional do país.

No Brasil, a abordagem dos EUA tem apoio de parte da classe política. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, viajou a Nova York para discutir a segurança pública no estado. A comitiva dele apresentou a autoridades americanas um dossiê com argumentos que fundamento o reconhecimento formal do CV como organização terrorista, conforme revelou o jornal O Globo.

O que dizem os especialistas?

O enquadramento do crime organizado como terrorismo pode gerar riscos ao Estado de Direito, avalia cientista político e professor de Relações Internacionais Thiago Moreira, da Universidade Federal Fluminense (UFF). "Um grupo de crime organizado tem finalidade econômica, não político-ideológica", explica.