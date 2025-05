Sistema de saúde do Reino Unido quer replicar serviço oferecido pelo SUS

Pesquisadores do Imperial College de Londres (ICL) estão estudando como replicar no Reino Unido o serviço desenvolvido pelos ACSs no Brasil, por meio de uma cooperação com o Laboratório de Tecnologia, Informação e Resiliência do SUS (ResiliSUS), do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz Antonio Ivo de Carvalho (CEE-Fiocruz).

Pesquisadores britânicos em visita ao Brasil Imagem: Divulgação/CEE-Fiocruz

Tudo começou de forma experimental com um projeto-piloto no bairro de Pimlico, em Londres, mas já se expandiu para outras regiões da Inglaterra, como o condado litorâneo da Cornualha, no sudoeste do país. O trabalho dos ACSs no SUS tem chamado a atenção de outros países, como destacou o jornal britânico The Telegraph, como uma alternativa para lidar com o aumento da demanda pelos serviços de saúde e superlotação dos hospitais.

O projeto é também uma tentativa do NHS de se aproximar mais do modelo de saúde pública adotado no Brasil, que prevê acesso universal e integral, ou seja, para todos, independentemente da condição de saúde e indo além de apenas tratar a doença.

Em junho, o governo britânico lançará um plano de dez anos cujo um dos objetivos é dar um foco maior à prevenção e aproximar os serviços da comunidade. Para isso, é previsto levar o serviço de agentes comunitários de saúde para 25 áreas da Inglaterra.

Por que o SUS se tornou uma inspiração para o NHS

A transferência de conhecimento entre o SUS e o serviço de saúde britânico começou por acaso. O então recém-formado médico sanitarista e pesquisador em inovação na área de saúde do ICL Matthew Harris morou no Brasil e atuou durante quatro anos como médico numa unidade de saúde da família em Camaragibe, Pernambuco.