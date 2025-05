União Europeia e Reino Unido firmam maior acordo comercial e de defesa pós-Brexit

Nigel Farage, líder do partido de ultradireita pró-Brexit Reform UK, chamou o pacto de "rendição abjeta – o fim do setor pesqueiro". A Scottish Fishermen's Federation (Federação Escocesa de Pescadores) também acusou o texto de ser um "show de horrores", pois os pescadores da UE poderão acessar as águas britânicas por muito mais tempo do que o esperado, pressionando a competição.

Críticos também veem o plano de mobilidade para jovens e profissionais como um retrocesso em direção à antiga circulação livre de pessoas, que permitia cidadãos da UE se mudarem para o Reino Unido

Já Chris Curtis, membro do Partido Trabalhista, argumenta que o pacto corrigiria alguns dos problemas criados pelo acordo original dos conservadores pós-Brexit e disse acreditar que a maioria das pessoas queria melhores relações.

"É muito fácil fingir que não há compensações, que você pode conseguir tudo o que quer e não precisa abrir mão de nada, mas isso é claramente uma balela", disse ele à Reuters.

Economia britânica em risco

A saída do Reino Unido da UE ajudou a desencadear um dos períodos mais tumultuados da história política britânica e gerou ruídos nas relações com Bruxelas. Cinco primeiros-ministros assumiram o cargo antes da chegada de Starmer em julho passado.