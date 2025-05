A vida entre ruínas e fome na Faixa de Gaza

Nos últimos dias, os militares de Israel emitiram avisos de evacuação para partes de Gaza, inclusive em torno das cidades de Khan Younis, a segunda maior cidade de Gaza, e Rafah, no sul, assim como em várias localidades no norte de Gaza. Israel diz que emite as ordens para tirar os palestinos do perigo.

Antes da emissão do último aviso de retirada para Khan Younis, mais de dois terços da Faixa de Gaza já estavam sob ordens de deslocamento ou em zonas militarizadas por Israel, de acordo com as Nações Unidas. As autoridades da ONU já haviam descrito a imposição de um deslocamento em massa de civis em Gaza como um possível crime de guerra.

O mais recente cerco de Israel a Gaza atraiu críticas internacionais contundentes. O primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, cujo país tem sido um importante mediador entre Israel e o Hamas, disse que o "comportamento irresponsável e agressivo de Israel mina qualquer chance potencial de paz".

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, também alertaram em uma declaração conjunta na segunda-feira que "não ficaremos parados", ameaçando "outras ações concretas" se Israel continuasse a bloquear a ajuda.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rebateu na terça-feira dizendo que os três líderes "estão oferecendo um grande prêmio pelo ataque genocida [do Hamas] a Israel em 7 de outubro [de 2023] e convidando a mais atrocidades desse tipo" ao exigir que Israel acabe com seu cerco.

"Essa é uma guerra da civilização contra a barbárie. Israel continuará a se defender por meios justos até que a vitória total seja alcançada", disse Netanyahu.