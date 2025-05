Alemanha quer dificultar vinda de parentes de refugiados

Depois de ele ter ficado hospedado em acomodações compartilhadas nos centros de refugiados, um amigo acabou oferecendo a Mohammed um lugar no que ele descreve como uma casa em ruínas. Ele diz que eles lutam para sobreviver com o dinheiro que recebe do governo.

Mohammed recebeu o status de "proteção subsidiária" das autoridades alemãs. A classificação é para aqueles que não atendem aos critérios específicos para obter o status de "refugiado" de acordo com a Convenção de Genebra, mas que enfrentam risco de danos graves em seu país de origem, incluindo pena de morte, tortura, tratamento desumano ou degradante ou violência indiscriminada no contexto de um conflito armado.

Atualmente, há cerca de 351.400 indivíduos com status de proteção subsidiária vivendo na Alemanha, a maioria da Síria. Eles recebem uma autorização de residência, que inicialmente era de um ano, mas em 2024 esse período inicial foi estendido para três anos. Têm permissão para viver e trabalhar na Alemanha e receber benefícios sociais.

Mas, segundo a legislação da UE, enquanto os solicitantes de refúgio e os refugiados reconhecidos têm o direito à reunificação com cônjuges e filhos menores de 18 anos, isso não vale para aqueles com status de proteção subsidiária. Compete a cada país do bloco decidir sobre esses casos. Desde agosto de 2018, a regra aplicada na Alemanha prevê a emissão de um máximo de mil vistos por mês para parentes de beneficiários de proteção subsidiária.

Agora, o novo governo de coalizão dos conservadores da União Democrata Cristã (CDU) e o Partido Social-Democrata (SPD) planejam suspender a reunificação familiar para aqueles com status de proteção subsidiária pelos próximos dois anos, pelo menos.

O ministro alemão do Interior, Alexander Dobrindt, disse ao Parlamento alemão na sexta-feira que os cidadãos "esperam uma mudança de política" em relação à imigração e que isso inclui o fim da reunificação familiar em determinados casos. "A capacidade de integração do país simplesmente atingiu um ponto de ruptura", afirmou Dobrindt, acrescentando que as cidades e municípios de todo o país atingiram o limite.