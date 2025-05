[Coluna] "Influenciadores do Tigrinho" e a cultura do escárnio - Virginia e seus amigos influenciadores (ou seriam exploradores?) lucram e riem do sofrimento de seus seguidores enquanto repetem: "joga no Tigrinho, joga no Tigrinho".Nas redes sociais, Virginia Fonseca, a maior influenciadora do Brasil, com quase 53 milhões de seguidores, mostra sua vida em família e uma rotina de luxo, com direito a viagens de jatinho e exibição de bolsas e roupas de grife que chegam a custar R$ 1 milhão. É dela a frase: "me mimei", usada para mostrar que tinha comprado um presentinho para si mesma, uma bolsa da Hermés de R$ 500 mil.

Virginia é a representante do momento de uma categoria que abarca várias celebridades das redes sociais com milhares de seguidores: a dos " influenciadores do Tigrinho", aqueles que usam a fama para ganhar milhões anunciando de forma irresponsável jogos online com o Tigrinho ou as chamadas bets.

O vício nesse tipo de aposta é um problema de saúde pública seríssimo no Brasil. De acordo com pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), cerca de 11 milhões de brasileiros fazem uso "arriscado" dos aplicativos de apostas. Outra pesquisa mostra que 22 milhões de brasileiros haviam apostado em bets em apenas um mês.