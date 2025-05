Como a Petrobras avança na extração de petróleo na Foz do Amazonas

O próximo passo: o simulado

Com o conceito aprovado, a empresa agora precisa demonstrar, na prática, que o plano de resgate descrito no papel é executável. É a chamada Avaliação Pré-Operacional (APO), uma espécie de "teste" que simula um evento real.

O cenário da APO deve ser criado pelos técnicos do Ibama e deve ser apresentado à Petrobras no dia do teste. O exercício deve focar nas principais dúvidas do plano de emergência apresentado. A data será acordada entre todas as partes, já que o teste exige o deslocamento da sonda prevista para a perfuração, entre outros recursos, e tem que acontecer na região do bloco 59.

"Se de fato a gente conseguir desenhar um exercício bom, e a Petrobras se sair bem, as dúvidas que a gente tem meio que caem por Terra, embora seja um evento só, que não representa a totalidade de diversidade e de possibilidades que têm lá", explica Valentim.

Um dos cenários possíveis, por exemplo, seria a explosão da sonda e o vazamento do petróleo que estava no reservatório. Depois que a situação hipotética é apresentada, a empresa deve reagir para conter a crise e atualizar o órgão ambiental com as informações - que mudam de acordo com a evolução do exercício, como por exemplo, o deslocamento da mancha de óleo no mar, a presença de aves no local afetado, etc.

Essa avaliação operacional ocorre sempre que um empreendimento busca licença para operar numa região sensível, como é o caso da Foz do Amazonas. A última foi no ano passado, nas águas ultraprofundas da Bacia Potiguar, na costa do Rio Grande do Norte e Ceará.