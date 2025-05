Consumo de fibras pode ajudar a eliminar PFAS do corpo

Quão conclusivo é o estudo em camundongos?

Resultados de experimentos com animais não podem ser aplicados completamente em humanos. No entanto, o estudo com camundongos é mais uma evidência do efeito das fibras sobre as PFAS. Outras pesquisas também mostram que as fibras eliminam as PFAS do corpo mais rapidamente, mesmo em humanos.

Um estudo de larga escala nos EUA envolvendo mais de 6.400 voluntários entre 2005 e 2016 descobriu que o aumento de fibras na dieta reduziu a concentração de três substâncias PFAS no sangue em quase 10%. Um ponto fraco deste estudo é o fato de os próprios participantes terem relatado as quantidades de fibras que consumiram.

Um estudo nos EUA e outro na Dinamarca revelaram que uma dieta rica em vegetais reduziu vários níveis de PFAS no sangue. Resultados semelhantes foram encontrados em pesquisas com feijões, produtos de soja e fibras de frutas. A conclusão é que as fibras podem realmente agir contra as PFAS no corpo, embora esse mecanismo ainda precise ser investigado melhor.

O que fica claro, porém, é que as fibras são boas para a saúde. Elas reduzem os níveis de colesterol, promovem a flora intestinal e têm efeito positivo sobre o açúcar no sangue.

Autor: Jeannette Cwienk