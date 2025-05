Crimes com motivação política atingem máxima histórica na Alemanha - Número de casos aumentou 40% em 2024 e chegou a 84.172. É o maior número em mais de 20 anos da série histórica. Extremismo de direita é responsável por metade das ocorrências.A Alemanha registrou um aumento de 40% nos crimes com motivação política em 2024, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (20/05). O chefe do Departamento Federal de Investigações Criminais (BKA, na sigla em alemão) alertou para uma crescente "radicalização na sociedade".

Pela primeira vez, o número de todos os crimes registrados superou o patamar de 80 mil.

Este é o maior número desde o início da série histórica, compilada desde 2001. Em 2023, 60.028 ofensas deste tipo foram registradas.