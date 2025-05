Espanha ordena remoção de 65 mil anúncios irregulares no Airbnb - Numa tentativa de reduzir o turismo predatório no país e a crise habitacional no país, governo espanhol exige retirada de ofertas que não cumprem código do consumidor. Empresa diz que vai recorrer da decisão.O governo da Espanha ordenou o Airbnb a remover mais de 65 mil anúncios ilegais de sua plataforma, numa tentativa de equilibrar o crescimento do setor de turismo com a crise habitacional do país.

O Ministério dos Direitos do Consumidor informou nesta segunda-feira (19/05) que "instou" a subsidiária irlandesa da empresa americana a retirar 65.935 anúncios por "violação das regras de publicidade para esse tipo de acomodação turística".

As infrações incluem a ausência de licença para o imóvel ser usado como acomodação turística, a falta de indicação sobre se o locador era um profissional ou um particular e o uso de números de licença que não correspondiam aos concedidos pelas autoridades competentes. Tais problemas impedem, por exemplo, o locatário de reivindicar proteção ao consumidor.