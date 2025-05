Itália aprova lei que dificulta obtenção de cidadania; veja o que muda

A exceção se aplica quando o pai ou a mãe do descendente tiver residido legalmente na Itália por, no mínimo, dois anos consecutivos antes do nascimento do filho, mesmo se possuírem dupla cidadania.

Para menores de idade, pais italianos nascidos fora da Itália podem solicitar a cidadania do filho durante seu primeiro ano de vida.

A nova regra vale apenas para pedidos de cidadania protocolados após 28 de março de 2025, quando o decreto foi editado. Especialistas acreditam que a lei ainda pode ser questionada no Suprema Corte italiana, por supostamente ferir o direito de sangue.

Atualização da lei afeta brasileiros

A Itália concede sua cidadania, entre outras formas, com base no princípio do jus sanguinis, ou seja, por direito de sangue.

Somente no Brasil, que contabiliza 150 anos de imigração italiana, há 32 milhões de brasileiros com ascendência italiana, segundo a embaixada da Itália.