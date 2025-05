Na Alemanha se trabalha menos que em outros países, mostra estudo

A ministra do Trabalho, Bärbel Bas, também do SPD, disse que o trabalho em meio período é uma armadilha para as mulheres. "Há mulheres na Alemanha que estão involuntariamente presas na armadilha do meio período. Elas querem trabalhar mais, mas não conseguem", afirmou.

Ela lembrou que, no longo prazo, a principal consequência é a ameaça da pobreza na velhice, pois, com o meio período, caem também as contribuições para a aposentadoria. Por isso, afirmou, a coalizão de governo quer ampliar as vagas em creches e oferecer incentivos fiscais para que as empresas promovam a transição para o trabalho em tempo integral.

De acordo com Bas, 11% dos homens na Alemanha trabalham numa jornada reduzida, enquanto o número de mulheres é de 49%.

O novo governo também quer criar a "aposentadoria ativa", que permitirá que aqueles que trabalhem além da idade de aposentadoria ganhem até 2.000 euros por mês livres de impostos. Outra medida avaliada para aumentar a carga de trabalho é tornar as horas extras isentas de impostos.

Imigrantes são necessários

Uma das reclamações mais comuns das empresas alemãs é a escassez de mão de obra, que, segundo o Ministério da Economia alemão, reduz o potencial anual de crescimento entre 0,1% e 0,2%. "Há vários anos que o número de horas trabalhadas se tornou um freio ao crescimento", afirmou a economista-chefe da pasta no governo anterior, Elsa Bartsch, em declaração ao jornal Handelsblatt.