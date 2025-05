O que prevê o novo acordo da OMS para lidar com pandemias? - Sem os EUA, membros da organização adotam formalmente um pacote de medidas para evitar repetir erros que registrados durante a reação à covid-19.Após três anos de intensas negociações, os membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) adotaram formalmente, nesta terça-feira (20/05), os termos firmados em um acordo que prevê mecanismos de resposta a futuras pandemias.

O objetivo é promover melhorias nos sistemas de coordenação internacional, de vigilância de doenças e de acesso a vacinas, para evitar os erros que marcaram a reação inicial ao avanço da covid-19.

O pacote de medidas havia sido aprovado em sessão na Assembleia Mundial da Saúde (AMS) ontem, após o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, exigir uma votação formal do texto. Fico é conhecido pela postura cética em relação a vacinas e criticou as restrições à mobilidade para conter o avanço do coronavírus.